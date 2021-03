14 marzo 2021 a

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Ai presidenti delle Camere, "Casellati e Fico porteremo una proposta per combattere il male del trasformismo parlamentare". Lo dice Enrico Letta all'assemblea nazionale dem. "Come penso sia necessaria al sfiducia costruttiva, un nuovo metodo per eleggere i parlamentare diverso dal porcellum e dal rosatellum e una forte iniziativa sull'art.49 della Costituzioen".