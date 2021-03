Covid: Sileri, 'stiamo vedendo l'aurora'

14 marzo 2021 a

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Ci sono disomogeneità tra le regioni sui vaccini. Ma stiamo vedendo l'aurora. Circa due milioni di anziani sono stati vaccinati con la prima dose, dunque dopo 3 settimane saranno protetti e non moriranno di coronavirus". Lo ha detto intervenendo a Domenica In il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ricordando che "nel Lazio da domani saranno aperte le prenotazioni per i 72enni. Si procede velocemente. Non sempre si trova il centro vicino casa ma la macchina si sta muovendo molto bene".

"Le cose stanno cambiando davvero - ha ripetuto Sileri - questa è l'aurora dopo un anno di buio. Da domani molte regioni saranno rosse, ma sono misure necessarie per l'andamento del virus. E' l'ultimo miglio".

"Arriveremo a Pasqua con 3 giorni rossi per l'Italia, il messaggio è evitate i contatti con le persone. Fate solo ciò che davvero ritenete indispensabile. Cercate di resistere, stare a casa, non incontrare persone perché qualunque incontro può essere foriero. La variante purtroppo c'è ed entra nelle nostre case come un cavallo di Troia".