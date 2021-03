14 marzo 2021 a

a

a

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Saluto tutte le democratiche e i democratici, le idee che ho esposto all'assemblea del Pd le posterò a breve qui in una serie di tweet e soprattutto le discuteremo insieme nelle prossime 2 settimane. Domani pubblicheremo un vademecum su come farlo e poi ci rivedremo in Assemblea!". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter.