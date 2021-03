Covid: Bassetti, 'mi appello a Draghi per legge su obbligatorietà vaccini'

14 marzo 2021 a

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "In emergenza la politica avrebbe dovuto aiutare la gestione del covid" ed "invece di fare dpcm sul colore delle calze da indossare" emanare "una legge per rendere obbligatori i vaccini ai sanitari; ma non è stato fatto perché nessuno si è voluto prendere la responsabilità. Io mi appello a Draghi affinché preveda una legge sull'obbligatorietà dei vaccini". Lo ha detto Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, intervenendo a Domenica In.