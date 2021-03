Boom dei prodotti pugliesi online: il web come vetrina per i produttori locali

15 marzo 2021 a

(Milano, 15 marzo 2021)() - L'Italia riscopre i propri prodotti alimentari e una certa passione per la cucina. Secondo alcune analisi di settore, la richiesta di strumenti professionali per la cucina e di prodotti tipici per ricette originali è aumentata vertiginosamente durante lo scorso anno. Il tempo passato a casa ha, quindi, portato molti a riscoprire passioni antiche e ad investire sia in quantità che in qualità sull'agroalimentare.

Riscoprendo molti piatti delle cucine regionali più amate, la Puglia non poteva non essere chiamata in causa. I piccoli produttori pugliesi hanno quindi intensificato la propria presenza sul web, sia per raggiungere gli acquirenti cosiddetti di quartiere, sia italiani residenti in altre regioni o altre nazioni.

L'attenzione al brand e alla filiera

A prescindere dalla situazione emergenziale, il web si è dimostrato il luogo adatto per valorizzare adeguatamente i prodotti del territorio. Fuori dalla frenesia della GDO e dei supermercati è possibile valutare e confrontare ogni singolo prodotto. Si tratta di una dilatazione dei tempi molto apprezzata dai consumatori, i quali hanno l'occasione di poter valutare con serenità la filiera e la qualità del prodotto acquistato.

Un esempio della corretta comunicazione e dell'apertura al web è offerta dall'azienda salentina

È una vera e propria boccata d'aria per il settore, fortemente fiaccato dal calo delle presenze turistiche locali e internazionali, ma anche un'occasione formidabile per il brand Made in Italy, sempre più apprezzato entro i confini nazionali.

Un hub per la promozione del territorio

È noto come il cibo, in molte regioni italiane, non sia mai un prodotto che cammina in solitaria. L'intuizione di Maninpasta e di altre imprese che lavorano nel settore è stata proprio quella di essere un polo culturale prima che commerciale. Non esistono prodotti tipici che non vadano conservati o cucinati in pentole o recipienti della tradizione. Ecco perché gli store locali hanno iniziato a collaborare anche con realtà di artigianato del territorio per vendere una storia insieme al prodotto.

Il web, dunque, ha reso possibile per un italiano residente a oltre 1000 km dal “tacco d'Italia” fare una vera e propria esperienza culturale e gastronomica dal salotto di casa propria. È una vera e propria rivoluzione che, a regime, non potrà far altro che dare opportunità di guadagno ad aziende locali e potenziare il brand Made in Italy, risorsa tra le più preziose a nostra disposizione.

