LetteraSenzaBusta lancia il servizio di pagamento bollettini online

15 marzo 2021 a

a

a

(Londra 15 Marzo 2021) - Si chiama PagoTutto ed è l'unico servizio di pagamento online con integrato il fax gratis: si paga qualsiasi bollettino postale online e si invia in automatico un fax gratuito della ricevuta di avvenuto pagamento al beneficiario.

LetteraSenzaBusta.com, l'Ufficio Postale Online N°1 in Italia ha presentato il nuovo servizio di pagamento bollettini online PagoTutto per pagare praticamente tutto online da pc, tablet o smartphone, senza dover uscire di casa o dall'ufficio e senza dover recarsi in un ufficio postale, banca o tabaccheria.

Si possono pagare online bollettini postali bianchi e premarcati, multe, bollettini bancari Mav Rav, avvisi di pagamento PagoPa, bollo auto moto rimorchio ed effettuare ricariche telefoniche online dei principali operatori di telefonia mobile per le sim Iliad, Windtre, Tim, Vodafone, Postemobile, Kena, Lycamobile, CoopVoce e Ho Mobile.

PagoTutto è un servizio di pagamento online economico, rapido e sicuro tramite carta di credito o carta prepagata, gestito e offerto da Cityposte Payment S.p.A., il primo Istituto di Pagamento non appertenente ad un gruppo bancario o finanziario, iscritto nell'apposito albo ed elenco di vigilanza dalla Banca d'Italia.

A differenza di tutti i servizi di pagamento offerti dalle poste, banche e altri istituti di pagamento, con PagoTutto, subito dopo aver effettuato il pagamento online, si ha la possibilità di inviare immediatamente un fax online gratuito della copia della ricevuta di pagamento del bollettino postale appena pagato al beneficiario.

Questo per l'utilizzare del servizio PagoTutto significa poter avvisare in tempo reale il beneficiario, anche in caso di pagamenti in ritardo di bollettini scaduti, dell'avvenuto pagamento del bollettino postale, senza dover andare inviare un fax a pagamento in cartoleria o tabaccheria.

Inoltre le commissioni di pagamento del servizio PagoTutto sono tra le più basse del mercato, senza dimenticare il fatto che l'invio del fax della ricevuta di pagamento è totalmente gratuito:

• solo Euro 1,55 per il pagamento di qualsiasi bollettino postale

• solo Euro 1,65 per il pagamento bollo auto moto e avvisi PagoPa

• solo Euro 1,68 per il pagamento di bollettini bancari Mav e Rav

• nessuna commissione per le ricariche telefoniche

Per maggiori informazioni:

Sito web: https://www.letterasenzabusta.com/

Numero verde: 800 135 834

Email: [email protected]