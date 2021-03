Arezzo: sparò e uccise il ladro, giudice archivia, 'agì in stato di grave turbamento'**

15 marzo 2021 a

Arezzo, 15 mar. - (Adnkronos) - Fredy Pacini non sarà processato. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, Fabio Lombardo, ha archiviato il caso del gommista di Monte San Savino (Ar) che nella notte del 28 novembre 2018 sparò e uccise il moldavo Vitalie Tonjoc Mircea, entrato per rubare nella sua officina. Due proiettili raggiunsero il ladro e un colpo risultò mortale.

Il provvedimento del gup è stato depositato oggi. L'archiviazione per Pacini poggia non sulla vecchia ma sulla nuova legge introdotta quando Matteo Salvini era ministro dell'Interno nel governo. Il giudice Lombardo ha applicato il comma 55 della riforma, in relazione all'eccesso colposo di legittima difesa, dove si legge che "la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61 primo comma n 5 ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto".

Pacini dormiva nella ditta da tempo, perchè esasperato dai furti subiti in precedenza e, svegliato nella notte dai rumori, si alzò dal letto nella camera ricavata sul soppalco. Con la pistola regolarmente detenuta esplose cinque colpi verso l'ingresso dove i malviventi con il piccone avevano infranto la vetrata. Secondo il giudice Lombardo non è verosimile che il ladro fu colpito senza rendersi conto che il proprietario si era accorto della sua presenza e probabilmente aveva anche gridato di andarsene. Sempre secondo il giudice a colpire il 29enne moldavo fu un proiettile di rimbalzo e non uno diretto come stabilisce la perizia. Ad ogni modo, pur qualificando l'azione come eccesso colposo, Pacini non è punibile per "l'oggettivo turbamento" dovuto al fatto di essere solo, di notte, senza via di uscita, dinanzi a persone armate e senza che potessero intervenire le forze dell'ordine in tempo utile.