Arezzo: sparò e uccise il ladro, giudice archivia, 'agì in stato di grave turbamento'** (3)

(Adnkronos) - Attraverso periti e inquirenti la Procura aveva fornito risposte integrative al giudice, senza però modificare la propria impostazione: e cioè che Fredy non poteva essere condannabile per l'uccisione del moldavo sostenendo che vada applicata la scriminante della legittima difesa putativa: sarebbe cioè perdonabile il suo comportamento perché, benché non fosse sottoposto ad una diretta minaccia, in quel momento si sentì in pericolo di vita: era solo, di notte, senza vie di fuga e pensò che i ladri, muniti di piccone, fossero armati.

L'attività di Pacini era stata visitata più volte dai ladri prima della tragica notte del 28 novembre 2018. Il gommista ha sempre atteso con fiducia la conclusione del procedimento e la cittadinanza di Monte San Savino è sempre stata al suo fianco con lo slogan #iostoconfredy. Anche il leader della Lega Matteo Salvini, fin dall'inizio della vicenda è stato al fianco di Pacini, e gli ha fatto visita, come anche Giorgia Meloni, esprimendogli a più riprese vicinanza.