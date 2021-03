Arezzo: sparò e uccise il ladro, giudice archivia, 'agì in stato di grave turbamento'** (2)

15 marzo 2021 a

(Adnkronos) - La procura di Arezzo, con il pm Andrea Claudiani prima e con il procuratore Roberto Rossi poi, aveva per due volte chiesto l'archiviazione facendo leva sulla vecchia legge con la "legittima difesa putativa" e anche riferendosi alla legge del 2019.

Nel corso dell'udienza del 24 febbraio scorso, il procuratore Roberto Rossi (che aveva ereditato il fascicolo del sostituto Andrea Claudiani, nel frattempo trasferito a Perugia) ha formalmente illustrato la seconda richiesta di archiviazione in quanto, secondo la tesi della Procura, il gesto di Pacini andava classificato come "legittima difesa putativa".

Dopo il primo rigetto della richiesta di archiviazione da parte del gup, la Procura aretina aveva disposto nuove indagini, che hanno riguardato alcuni aspetti come la disattivazione del sistema di allarme nella ditta, l'utilizzo del puntatore laser, il riflesso della torcia in mano al ladro, la presenza di una porta blindata dietro la quale ripararsi senza sparare (non c'era porta blindata, è emerso), la possibilità del ladro di trascinarsi fuori benché ferito nel piazzale dove stramazzò.