Arezzo: legale Pacini, 'Giudice ha riconosciuto che Fredy agì in stato di grave turbamento'** (2)

(Adnkronos) - L'avvocato Cheli sottolinea che "l'archiviazione arriva grazie anche alle nuove indagini richieste alla Procura dallo stesso giudice e da noi stessi sollecitate". "Mi fa piacere, perciò - evidenzia il legale di Fredy Pacini - la sinergia che si è realizzata tra indagini della procura, provvedimenti del gip e lavoro della difesa: tutti abbiamo lavorato per la ricerca della verità. Nella prima fase il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione per legittima difesa putativa, poi il gip ha chiesto ulteriori indagini ed è proprio grazie ad esse che la posizione di Pacini è stata confermata, anzi direi rafforzata, con la scelta da parte del giudice di applicare la scriminante del grave turbamento introdotta dalla nuova legge. E' così che si è arrivati infine alla verità processuale, grazie a puntuali riscontri e ricostruzioni".

Infine l'avvocato Alessandra Cheli tiene a sottolineare "la correttezza di Fredy Pacini nel corso di tutto il procedimento penale: non si è mai lamentato delle eventuali lungaggini; ha sempre invece riposto fiducia nella giustizia, nella speranza che la verità dei fatti si affermasse. E così è stato. Ora un'ordinanza del giudice dice che Fredy Pacini non si è comportato come un pistolero ma ha agito per legittima difesa in seguito ad un grave turbamento di cui è stato oggetto".