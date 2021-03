Torino: Salvini, 'gravissimi attacchi a mezzo stampa contro Damilano'

15 marzo 2021 a

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - “Ho letto e riletto un articolo del Corriere della Sera di Torino, ma da domenica a oggi non ho notizia di smentite o precisazioni". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo l'articolo pubblicato domenica 14 marzo a pagina 7 della cronaca di Torino e titolato: 'Le migliori intenzioni (e le compagnie sbagliate) del candidato Damilano'.

"Eppure, parlare di possibili boicottaggi contro l'imprenditore Damilano, colpevole di avere il sostegno della Lega e del centrodestra anche se è 'per bene e civile', è un attacco gravissimo che sembra consigliare all'aspirante sindaco di togliersi di mezzo".

"È inaccettabile per Torino, per la democrazia, per un quotidiano che dovrebbe essere autorevole. Tutta la mia solidarietà a Damilano, uomo libero che ama la propria città e il proprio lavoro”, conclude Salvini.