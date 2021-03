Gli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia festeggiano San Patrizio e la festa del papà (con il delivery) e un mix rock-irlandese

15 marzo 2021 a

Hard Rock Cafe Italy dal 15 al 21 marzo festeggia il patrono irlandese e tutti i papà d'Italia con proposte gustose in delivery

Negli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia, nonostante le zone rosse e le limitazioni imposte, si festeggia San Patrizio e la festa del papà grazie al delivery.

Si inizia con San Patrizio che con l'opzione delivery prende vita dal 15 al 21 di marzo con una serie di proposte dal binomio rock-gustose del Cafe più famoso al mondo.

Nell'ormai consueta proposta delivery, infatti, i Cafe di Firenze, Roma e Venezia propongono due opzioni a base della più tipica delle bevande irlandesi, la birra Guinnes: il Guinness® & Jameson Bacon Jam Cheeseburger, con a richiesta a parte le speciali patatine Guinness® Cheese Fries, e il St Patrick's Special Combo (Guinness & Jameson Bacon Jam Cheeseburger + Guinness Cheese Fries), sono le opzioni che potranno fare da contorno alla ricorrenza, sempre più sentita anche nel nostro Paese, del santo protettore irlandese.

Si prosegue dal 18 al 21 di marzo con i festeggiamenti per tutti i papà d'Italia sempre all'insegna del rock e del gusto, festeggiando a casa con l'opzione delivery.

Dai Cafe di Venezia, Roma e Firenze, si potrà ordinare il Father's Day Special Combo: Guinness® & Jameson Bacon Jam Cheeseburger + Guinness® Cheese Fries + Nastro Azzurro 33cl in lattina.

Attraverso il link www.hardrockcafe.com/delivery.aspx sarà possibile accedere alle varie piattaforme di delivery attive su Firenze, Roma e Venezia dalle quali, oltre a effettuare gli ordini, sarà anche possibile acquistare il merchandising del Cafe più famoso al mondo.

