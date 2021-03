Motomondiale: Marquez, 'non escludo di essere in pista già al primo Gp'

15 marzo 2021 a

Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - "Non escludo di essere alla prima gara in Qatar il 28 marzo, ma non posso dare nulla per scontato perché in un recupero ci sono sempre alti e bassi". Lo dice Marc Marquez in merito a un suo rientro in pista dopo le tre operazioni al braccio che gli hanno fatto saltare tutta la stagione 2020. Lo spagnolo della Honda parla anche della questione vaccini (come già successo con la Formula 1 in Bahrain, anche il Governo del Qatar ha proposto alla MotoGP di vaccinare team, piloti e addetti ai lavori nel paddock in vista della prima gara della stagione): "Tutta la famiglia della MotoGP ha avuto l'opportunità di farsi vaccinare e penso sia stato un ottimo lavoro, logicamente la mia è una scelta individuale, per questo ho viaggiato. In questo modo, quando sarà il momento di vaccinare qui in Spagna, il mio vaccino andrà ad altre persone”.