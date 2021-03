Calcio: Gasperini, 'abbiamo grandi chance e vogliamo giocarcela al meglio'

15 marzo 2021 a

Madrid, 15 mar. - (Adnkronos) - "La concentrazione è tutta su questa gara, non pensiamo all'andata. Ovviamente il risultato del match di Bergamo rende tutto più difficile visto anche l'avversario che abbiamo davanti, ma abbiamo una grande chance e vogliamo giocarcela al meglio possibile, abbiamo tanta motivazione". Così l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, dove i nerazzurri proveranno a rimontare la sconfitta per 1-0 subita a Bergamo.

"Sarà importante l'approccio, la prima parte di gara sarà infatti importante per capire gli equilibri della partita, per vedere quanto riusciremo a contenere e poi a proporci -aggiunge Gasperini ai microfoni di Sky Sport-. I propositi sono ambizioni, nonostante l'avversario sia di grandissimo valore. Abbiamo più piani, l'obiettivo è rimanere in gara il più a lungo possibile. Sicuramente non snatureremo il nostro modo di giocare, metteremo in campo quello che abbiamo sempre messo che è quello che ci ha permesso di arrivare fino a questo punto della competizione".