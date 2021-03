Covid: Salvini, AstraZeneca altro fallimento Ue, si contattino altri Paesi'**

15 marzo 2021 a

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - “AstraZeneca, altro fallimento dell'Europa. Non solo non arrivano i vaccini promessi, ma vengono sospesi quelli autorizzati. Ma che fanno a Bruxelles? L'Ema deve aspettare fino a giovedì? Fa bene il governo italiano a correre per una produzione propria nazionale, e a contattare altri Paesi per forniture e produzione: si corra per verificare l'affidabilità del vaccino Sputnik, si chieda aiuto a India e Israele. Nella speranza che sulla pelle dei cittadini, italiani ed europei, non si stia giocando una guerra commerciale ed economica”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini.