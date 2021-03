Notizie Flash: 3/a edizione - Lo sport (5)

15 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Roma. Le capitane dei club di pallavolo di Mondovì e Macerata, avversarie nella finale di Coppa Italia dell'A2 femminile di volley hanno voluto esprimere con un gesto semplice ma molto d'impatto la loro solidarietà nei confronti di Lara Lugli, la pallavolista che nei giorni scorsi aveva raccontato di essere stata citata per danni dalla società per essere rimasta incinta. Le giocatrici sono scese in campo con un pallone sotto la pancia. Prima di loro, anche altre atlete e atleti maschi nei palazzetti di tutta Italia hanno fatto lo stesso gesto, preceduto dal lancio della campagna social #iosolo, promossa dall'Aip, l'associazione italiana pallavolisti, e da Assist, l'associazione nazionale atlete.