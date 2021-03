Notizie Flash: 3/a edizione - Lo sport (2)

15 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Roma. "È stato commesso un errore formale ma noi sicuramente non abbiamo tratto un vantaggio. La norma a nostro modo di vedere non è equa. Si crea un forte svantaggio per noi e un vantaggio per il Verona, che avrebbe affrontato esattamente la stessa squadra. Vogliamo assumerci le responsabilità dell'errore, ma chiediamo una pena equa e più adeguata”. Così il Ceo della Roma, Guido Fienga, in merito al caso Diawara, costato ai giallorossi il ko per 3-0 a tavolino contro il Verona, match sul campo finito in parità senza reti.