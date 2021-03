Covid: Ac, subito risposte chiare e celeri su AstraZeneca

15 marzo 2021 a

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - “Il governo e la Ue riferiscano al più presto su AstraZeneca. I cittadini, le famiglie e i lavoratori devono avere risposte chiare e celeri, anche per permettere al Paese di ripartire il prima possibile”. Lo affermano i deputati della componente parlamentare 'l'Alternativa C'è'

“La questione dei vaccini anti Covid in Italia e in Europa -aggiungono- è stata finora un crocevia di speranze e speculazioni, sorrette da un azzardo, quello di riuscire a fare tutto e subito puntando tutte le carte su un'unica soluzione: vaccinare. Non sembra funzionare, anche perché sembra mancare la materia prima. Nel frattempo un ennesimo confinamento di massa dà un altro colpo micidiale a interi settori economici e a interi territori. Ristori e sostegni? Arriveranno in ritardo fra tante serrande chiuse per sempre. Evidentemente Draghi non era l'uomo dei miracoli descritto dal coro dei media e dei partiti”.