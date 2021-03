15 marzo 2021 a

a

a

Stoccolma, 15 mar. -(Adnkronos) - Zlatan Ibrahimovic vicino al ritorno in Nazionale dopo 4 anni. L'attaccante del Milan, 39 anni, figura nella lista dei preconvocati dalla Svezia per le sfide contro Georgia, Kosovo ed Estonia in programma a fine mese.