Covid: Renzi, 'governo corra e sblocchi ristori'**

15 marzo 2021 a

a

a

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Un pensiero speciale a chi inizia questo periodo in Zona Rossa, soprattutto a quelle realtà economiche e commerciali che sono state chiuse. È fondamentale che il governo corra per sbloccare i ristori a chi è stato costretto a chiudere. Ed è fondamentale in questo ultimo miglio che anche chi è scoraggiato trovi la forza per non mollare. Finalmente si vede la luce alla fine del tunnel". Lo scrive Matteo Renzi sulla Enews.