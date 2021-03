Covid: M5S, 'rassicurare chi già vaccinato con AstraZeneca'

15 marzo 2021 a

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "La cosa più importante da fare adesso è rassicurare sull'utilità delle vaccinazioni e coloro che hanno già avuto una dose del vaccino AstraZeneca". Lo affermano i senatori componenti della commissione Igiene e sanità.

"La sospensione operata dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) -aggiungono- è solo precauzionale in attesa dei risultati delle indagini più approfondite già predisposte dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Prima di essere immesso in commercio sono stati effettuati tutti gli studi di sicurezza sul farmaco previsti nei protocolli sperimentali. È chiaro che in questo momento è fondamentale garantire la massima trasparenza a tutela dei cittadini”.