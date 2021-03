Covid: Orlando, 'su AstraZeneca brutto colpo, ma non è verdetto ma solo cautela'

15 marzo 2021 a

a

a

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - La sospensione del vaccino AstraZeneca "è stato un brutto colpo, ma non dobbiamo demoralizzarci, non siamo di fronte ad un verdetto, siamo di fronte ad una cautela. Nessuno ha detto che questo vaccino non è utilizzabile se, come speriamo sarò utilizzabile, riprenderemo con la tabella di marcia. Se non sarò così, avremo altri strumenti con cui fronteggiare la pandemia". Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ospite di Tg 2 post.