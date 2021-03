15 marzo 2021 a

Roma 15 mar. (Adnkronos) - "Non so se ci sarà spazio per Matteo Renzi, penso che ci sia l'esigenza di un confronto per chiarire quello che è successo in questi mesi" nel Pd. Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ospite di Tg 2 post.