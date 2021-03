16 marzo 2021 a

Roma, 16 mar. - (Adnkronos) - Si è conclusa da pochi minuti l'Assemblea della Lega svolta in video conferenza con tutte le venti società presenti. Ancora una volta non sono stati assegnati i diritti tv del massimo campionato per il triennio 2021-2024. I club si rivedranno la prossima settimana.