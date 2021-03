Oi Group inizia a vendere i suoi asset e conclude un accordo sui data center con Piemonte Holding

16 marzo 2021 a

SÃO PAULO, 16 marzo 2021 /PRNewswire/ -- Il gruppo finanziario Piemonte Holding, di Rio de Janeiro, ha chiuso lo scorso venerdì (12) l'acquisizione di cinque data center di Oi per un importo totale di circa R$367 milioni (circa 70 milioni di USD). L'operazione è conforme all'emendamento al piano di riorganizzazione giudiziaria della società di telecomunicazioni, una delle più grandi dell'America Latina, e segna la prima di una serie di vendite che Oi prevede di effettuare nei prossimi anni.

I R$367 milioni sono divisi in una transazione in contanti da R$250 milioni, effettuata venerdì (12); un pagamento da R$75 milioni, oltre a R$42 milioni in investimenti nel Data Center UPI. Lo scorso anno, l'acquisto del Data Center UPI di Oi da parte di Piemonte Holding è stato approvato nell'Assemblea generale dei creditori di Oi dal giudice responsabile del recupero giudiziario della società e anche in un'istanza giudiziaria.

"Piemonte è un'organizzazione giovane che crede nella trasformazione digitale dell'economia. La pandemia ha accelerato un processo già in corso e la riorganizzazione di Oi, che ormai è un fatto compiuto, è un'iniezione di ottimismo per il Brasile. Gli asset totali e gli investimenti previsti nella società di telecomunicazioni superano i R$40 miliardi. Ritengo che, con un'adeguata infrastruttura digitale, questo paese possa essere reinserito nel gruppo dei principali attori globali, finalmente voltando pagina e dimenticando gli errori passati", ha dichiarato Alessandro Lombardi, CEO di Piemonte.

L'acquisto da parte di Titan, uno dei veicoli di investimento di Piemonte Holding, è avvenuto attraverso un'operazione di finanziamento sostenuta da BTG Pactual e Banco Bradesco, due banche che saranno partner commerciali a lungo termine. Anche il fondo d'investimento Alba Fund, gestito e amministrato da Piemonte, è diventato parte del pacchetto di transazioni.

I cinque nuovi data center che ora fanno parte del conglomerato Titan Elea Digital, la società holding del data center di Piemonte, hanno sede a Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e Brasília, con due unità. Secondo le autorità di regolamentazione e le ricerche di mercato, con questa transazione, Elea Digital diventerà una federazione che coprirà circa il 10% del mercato brasiliano della co-locazione, il cui punto di forza principale è la posizione geografica dei suoi asset.

"Il Brasile è un paese di dimensioni continentali e i nostri data center sono unici: oltre all'hosting, possiamo offrire connettività e ridurre al minimo la latenza. Vediamo un enorme potenziale, confermato dai nostri sponsor finanziari. Siamo stati fortunati a trovare una gestione come Oi, con la quale condividiamo valori, una visione strategica e un'eccellente capacità di esecuzione", ha dichiarato Alessandro.

Informazioni su Piemonte Holding:

Con sede a Rio de Janeiro e una filiale a New York, Stati Uniti, Piemonte combina conoscenze locali e globali, poiché la sua piattaforma attraversa i confini. Piemonte si impegna nell'eccellenza in tutte le sue transazioni, fornendo strumenti all'avanguardia per la gestione patrimoniale, l'amministrazione e i servizi finanziari. Dal 2019, il Piemonte ha investito nel progetto Elea, una holding di data center che è uno dei principali progetti d'investimento in infrastrutture digitali in America Latina.

La piattaforma d'investimento di Piemonte consente a qualsiasi investitore, sia che si tratti di un imprenditore di una piccola città o di una multinazionale, di raggiungere nuove frontiere. Il risultato dei suoi investimenti supera le aspettative. Per maggiori informazioni, visitare: www.piemonteholding.com