Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Sul tema della prescrizione la ministra della Giustizia, Marta Cartabia "non intende scappare, vedremo come procederà", perchè il tema "non si può lasciare in sospeso". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in una conferenza stampa dopo l'incontro con la Guardasigilli.