Arte: è morto Turi Simeti, l'avanguardista delle estroflessioni (2)

(Adnkronos) - Negli anni Ottanta, stimolato dalla passione per l'arte di Ludovico Corrao, ha realizzato per Gibellina una scultura molto lineare, una lastra di traventino al posto della solita tela ("Impronta, lastra di pietra" del 1980), dove l'artista trasferisce il suo plasticismo geometrico. Nel 1982 ha allestito una mostra personale nello Studio Grossetti di Milano e, negli anni a seguire, all'estero nella Galerie Passmann di Friburgo e la Galerie Wack di Kaiserslautern; nel 1983 presso la Galerie Maier di Kitzbüehl e la Galerie Ahrens di Coblenza nel 1984, la Galeria Paulo Figueiredo de San Paolo e la Galerie 44 di Düsseldorf nel 1985, quindi alla fiera di Chicago, alla Galerie Apicella di Bonn nel 1986 e alla Galerie Monochrome di Aachen nel 1987.

Negli anni Novanta ha messo in mostra le nuove opere a Rio de Janeiro, Biberach, Kaiserslautern, Milano (galleria Vinciana), Bolzano e Trapani, e nel 1996 nel Kunstverein di Ludwigsburg e a Erice, con testo in catalogo di Marco Meneguzzo.

Nel 1998 ha tenuto una personale alla Galerie Kain di Basilea, seguita l'anno successivo da altre esposizioni a Biberach (di nuovo nella galleria Uli Lang), Ladenburg, Mannheim, e dalla partecipazione all'esposizione "Arte in Italia negli anni 70" presso La Salerniana di Erice. Di particolare significato la grande personale antologica realizzata nell'agosto del 2010 ad Alcamo, la città natale del''artista, a segno di un legame profondo, mai interrotto nel tempo. Tra le mostre più recenti nel 2012 'Pianissimo' presso la Mayor Gallery di Londra e nel 2013 alla galleria di Milano Dep Art e poi nello spazio delle Fabbriche Chiaramontane di Agrigento. Nel 2014, con le sue estroflessioni, Simeti ha conseguito il primato mondiale per un "Bianco" del 1965 venduto da Sotheby's per 194.500 sterline (220.000 euro circa).