Covid: Consiglio Lombardia approva mozione su liste vaccinali di riserva

Milano, 16 mar. (Adnkronos) - Aggiornare il piano vaccinale regionale per garantire la massima priorità di vaccinazione alle persone estremamente vulnerabili e con disabilità gravi e al tempo stesso mettere a punto una lista di riserva affinché si possa procedere alle somministrazione nella stessa giornata delle dosi residuate e non conservabili non inoculate. E' quanto chiede una mozione urgente presentata da Movimento 5 Stelle , Pd, +Europa-Radicali, Lombardi Civici Europeisti e Gruppo Misto, approvata oggi dal Consiglio regionale della Lombardia e illustrata in aula dal consigliere dei 5S Marco Degli Angeli e approvata con 63 voti.

Il documento evidenzia che i malati cronici sono quelli più a rischio nel contrarre forme di Covid-19 gravi e che proprio per questo occorre istituire una corsia preferenziale dedicata. Nel corso del dibattito l'assessore al Welfare Letizia Moratti ha dichiarato il parere favorevole della giunta sulle singole parti del documento “in quanto la Regione si sta muovendo per realizzare questi stessi obiettivi”.