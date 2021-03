Infrastrutture: Giovannini, 'istituita commissione su nuove forme di finanziamento'

16 marzo 2021 a

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Stiamo per istituire una commissione con esperti nazionali e internazionali sulle nuove forme di finanziamento per infrastrutture sostenibili, con il coinvolgimento della Bei ma anche pensiamo a tutto il tema della finanza sostenibile e in particolare per il finanziamento di infrastrutture ad alto impatto sociale". Ad affermarlo è il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Enrico Giovannini rispondendo ai deputati durante un'audizione sul Pnrr alla Camera. "Non si tratta solo di project financing ma andiamo a guardare tutti i nuovi strumenti che nel frattempo sono nati anche a livello internazionale", spiega il ministro.