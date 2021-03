Rifiuti: arresti Lazio, perquisizioni in uffici Tosini in Regione e società Lozza**

16 marzo 2021 a

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - I Carabinieri del Comando Tutela Ambientale hanno eseguito perquisizioni negli uffici della Regione Lazio della dirigente Flaminia Tosini e nelle sedi delle società riconducibili all'imprenditore Valter Lozza.

L'operazione, condotta su richiesta dei procuratori aggiunti Paolo Ielo e Nunzia D'Elia, avviene nell'ambito dell'ordinanza di custodia cautelare con cui il gip di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per Tosini e Lozza, accusati in concorso dei reati di concussione, corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Le indagini sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani della Regione Lazio, coordinate dalla Procura di Roma, vanno avanti.