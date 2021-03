Tennis: Atp Miami, Nadal annuncia il suo forfait

16 marzo 2021 a

Roma, 16 mar. - (Adnkronos) - "Sono triste di annunciare che non giocherò il torneo di Miami, città che amo". Così su Twitter Rafael Nadal annuncia il suo forfait al primo Atp Masters 1000 della stagione, al via il prossimo 24 marzo. “Ho bisogno di recuperare a pieno e di prepararmi per la stagione della terra rossa in Europa -aggiunge il vincitore di 13 Roland Garros-. Un saluto in particolare a tutti i miei tifosi negli Stati Uniti e in particolare alla comunità ispanica della Florida che mi ha sempre fatto sentire un gran tifo".