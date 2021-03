Fumagalli Carulli: Sangalli, 'figura carismatica della politica milanese e italiana'

16 marzo 2021 a

Milano, 16 mar. (Adnkronos) - “Addolora la scomparsa di Ombretta Carulli Fumagalli per molto tempo figura carismatica della politica democratico-cristiana a livello nazionale e milanese". Lo afferma Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio. "Ricordiamo il suo impegno in un periodo, quello degli anni Ottanta e Novanta, contraddistinto da cambiamenti straordinari che hanno segnato profondamente la nostra società. Con lei Milano perde una donna di valore che, dopo la carriera politica, aveva saputo farsi apprezzare anche in campo universitario cattolico con un importante riconoscimento di Giovanni Paolo II”, conclude Sangalli.