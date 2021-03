Covid: assessore Locatelli, 'in Lombardia garantita priorità vaccini a disabili'

16 marzo 2021 a

a

a

Milano, 16 mar. (Adnkronos) - "La priorità vaccinale per le persone vulnerabili e iper vulnerabili è un punto fermo della campagna vaccinale di Regione Lombardia". Lo ha dichiarato Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità della Regione Lombardia, intervenendo oggi in Consiglio regionale nell'ambito della discussione sulla mozione urgente per garantire la priorità della vaccinazione per persone estremamente vulnerabili e con disabilità grave e la predisposizione di liste vaccinali di riserva.

"Nelle ultime settimane - ha aggiunto Locatelli - ho avuto modo di confrontarmi con varie associazioni e con i familiari di persone estremamente fragili: comprendo bene il loro stato d'animo e le loro preoccupazioni e per questa ragione ho programmato già per domani un altro incontro di concerto con l'assessorato al Welfare. Per quanto riguarda la prima fase vaccinale in molte strutture diurne e residenziali del territorio lombardo si è quasi completata la campagna di somministrazione. In contemporanea sta partendo anche la fase due, con la stesura degli elenchi e l'adesione alla vaccinazione per le persone più vulnerabili accudite a domicilio".

Locatelli si è detta "molto soddisfatta dell'aggiornamento delle 'Raccomandazioni al Piano vaccinale nazionale' da parte dal governo, secondo le quali le persone con diverse vulnerabilità e i loro familiari devono essere vaccinati il prima possibile in tutto il Paese. Inoltre sono già previste liste di riserva omogenee presso i centri vaccinali con le categorie interessate".