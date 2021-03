Mantova: picchia e ferisce gravemente la moglie, arrestato

16 marzo 2021 a

a

a

Milano, 16 mar. (Adnkronos) - Un uomo di 33 anni, cittadino nigeriano, è stato arrestato dalla polizia a Mantova per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti sono intervenuti in un appartamento in un palazzo vicino allo stadio Danilo Martelli. In casa hanno trovato numerose chiazze di sangue e la porta di vetro della cucina in frantumi. Nell'abitazione il 33enne, con in braccio il figlio di pochi mesi, ha spiegato che la moglie, una connazionale di 33 anni, si era ferita cadendo accidentalmente e rompendo il vetro della porta. La donna, ricoverata in ospedale, ha però raccontato agli agenti di essere stata picchiata violentemente dal marito e di essere stata spinta contro il vetro.

L'uomo è stato arrestato per lesioni personali dolose aggravate per l'essersi svolte alla presenza di un minore ed all'interno dell'ambito familiare e il neonato è stato affidato alle cure dei servizi sociali in attesa di tornare dalla madre. Il Questore di Mantova, Paolo Sartori, ha dato disposizioni all'Ufficio Immigrazione di avviare il procedimento amministrativo nei confronti del 33enne per l'espulsione dal territorio nazionale una volta scontata la pena inflittagli.