Lombardia: al via censimento scarichi su fiume Seveso con droni

Milano, 16 mar. (Adnkronos) - Usare la tecnologia dei droni per mettere in sicurezza l'ambiente e la salute. Nel 2021 il progetto Seveso Stream andrà a censire gli scarichi lungo il fiume Seveso attraverso le province di Milano, Monza e Brianza e Como, per creare un database geo-referenziato degli scarichi e fornire alle amministrazioni locali e regionale uno strumento di consultazione da cui muovere con scelte e decisioni operative. A presentare il progetto, oggi a Palazzo Pirelli l'assessore al Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia, Pietro Foroni, Luigi Mille, direttore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, insieme a Brianzacque, Gruppo Cap e Como Acqua.

"Un progetto che si inserisce in una più vasta attività relativa al fiume - ha detto Foroni - su cui Regione Lombardia si è concentrata per quanto riguarda la sicurezza dal rischio inondazioni: sono partiti i cantieri per la vasca di Senago, nel comune di Milano, il 18 marzo ci sarà la consegna dei lavori per la vasca di Lentate sul Seveso e per la realizzazione delle vasche delle aree golenali. Con Aipo e il Comune di Milano abbiamo avviato ormai i lavori attesi da tempo per mettere in sicurezza i punti più critici".

L'attenzione al Seveso, ha ricordato Foroni, "è rivolta non solo ai fenomeni che più impattano sui territori, come le esondazioni, ma anche alla pulizia delle acque del fiume. Quello di oggi è un investimento che vale 100 mila euro, a cui si aggiungono i 60 mila già impiegati nel 2020. Un vero e proprio censimento il più possibile completo sulla situazione degli scarichi, civili e industriali. Obiettivo concreto sarà, quindi, la valorizzazione del fiume a fini naturalistici, paesaggistici per investire in quelle aree che potranno anche diventare attrattive, grazie anche a una maggior offerta di servizi alle persone che vi abitano e per chi le frequenterà".