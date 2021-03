17 marzo 2021 a

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "160 anni di Italia unita in un presente che ci obbliga a fronteggiare sfide impegnative. Importante restare uniti, ricordare le nostre radici e lavorare insieme per raggiungere un grande e importante obiettivo comune: vincere la pandemia per far ripartire il Paese. Auguri Italia”. Lo scrive in un tweet Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e presidente di Italia viva.