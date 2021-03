Covid: Mandelli, 'chiarezza e informazione per vaccinare con fiducia cittadini'

17 marzo 2021 a

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Le vittime che ogni giorno contiamo a causa del Covid pesano non solo sulla coscienza della politica ma su tutta la nazione. Ecco perché il derby sull'opportunità o meno di sospendere la somministrazione di AstraZeneca rischia di portarci fuori strada rispetto alla stella polare che deve guidarci: l'obiettivo resta quello di vaccinare il più possibile per tornare alla normalità". Così a 'Mattino 5', in onda su Canale 5, il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia Andrea Mandelli, vicepresidente della Camera.

"Ieri il virus ha causato ancora 500 morti, e questa è una realtà molto più drammatica e forte di qualsiasi polemica. Una volta fatta chiarezza su AstraZeneca -ha proseguito- sarà dunque indispensabile informare i cittadini affinché l'immunizzazione riprenda con fiducia. D'altra parte, l'iter che ha portato all'autorizzazione di tutti i vaccini è basato su dati precisi riferiti ai report e controllati dall'Ema".