Covid Italia oggi, bollettino contagi regioni: tabella 17 marzo

(Adnkronos) - Il bollettino delle regioni con i dati e la tabella su contagi da coronavirus in Italia oggi, 17 marzo. I bollettini da Toscana e Lombardia, Lazio e Piemonte, Campania e Sicilia.

Sono 1.275 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 17 marzo, secondo i dati del bollettino anticipato su Facebook dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.275 su 24.938 test di cui 16.398 tamponi molecolari e 8.540 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,11% (12,3% sulle prime diagnosi)", scrive il presidente della Regione. "Dobbiamo tenere la massima attenzione, continuiamo a portare sempre la mascherina e restiamo responsabili. Forza Toscana!", aggiunge.

Sono 856 i contagi da coronavirus nelle Marche ogg. Il Servizio Sanità delle Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 7611 tamponi: 4633 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1702 nello screening con percorso Antigenico) e 2978 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 18,5%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 856 (198 in provincia di Macerata, 310 in provincia di Ancona, 98 in provincia di Pesaro-Urbino, 111 in provincia di Fermo, 91 in provincia di Ascoli Piceno e 48 fuori regione).