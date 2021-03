Unità d'Italia: Meloni, '17 marzo data più unificante'

17 marzo 2021 a

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Proprio per la situazione in cui ci troviamo vale la pena di celebrare il 160/mo anniversario dell'Unità", anche perchè il 17 marzo "è la data più unificante" e ci permette di ricordare che "i sacrifici si è disposti a farli se ci si sente parte di qualcosa". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in occasione della presentazione dell'iniziativa del partito "Le radici della memoria", per riscoprire i Parchi della rimembranza, dove sono stati piantati alberi che ricordano i caduti della Prima guerra mondiale.