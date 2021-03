Vela: Sensini, 'solo applausi per Luna Rossa, orgoglio italiano'

17 marzo 2021 a

Roma, 17 mar. - (Adnkronos) - "Purtroppo è andata male ma i ragazzi di Luna Rossa sono stati fantastici, hanno lottato fino in fondo e non si sono arresi mai da veri combattenti. Meritano sono applausi, rappresentano un grande orgoglio per l'Italia". La vice presidente del Coni, Alessandra Sensini, commenta così all'Adnkronos la sconfitta per 7-3 di Luna Rossa contro team New Zealand nell'America's Cup.

"Team New Zealand ha dimostrato di avere una barca leggermente superiore, è cresciuto molto nel corso delle regate e gli vanno fatti i complimenti -prosegue l'oro olimpico nel windsurf a Sydney 2000-. La sfida però non finisce qui perché Luna Rossa, come detto da Patrizio Bertelli, ci sarà anche per la prossima sfida e questo è un grande stimolo per la vela italiana. Bisognerà capire le nuove regole e farsi trovare ancora più pronti".