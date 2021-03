Imprese: Deloitte, nominati 31 nuovi partner, in arrivo circa 650 assunzioni entro maggio

17 marzo 2021 a

a

a

Milano, 17 mar. (Labitalia) - In ottica di sviluppo e crescita, il network Deloitte in Italia annuncia la nomina di 31 nuovi partner che fanno salire il numero complessivo dei soci italiani a 330, consolidando ulteriormente la struttura di servizi professionali più grande al mondo. Fabio Pompei, ceo Deloitte Italia, commenta: "Il rafforzamento della nostra squadra è una tappa che consolida la nostra presenza e il nostro essere al fianco delle aziende come acceleratori di innovazione, digitalizzazione e cambiamento. Congratulazioni ai colleghi per questo importante obiettivo professionale, grande risultato, frutto di impegno costante che si inserisce appieno nel nostro programma Impact for Italy che ci vede attori di primo piano per la crescita del nostro paese attraverso programmi duraturi e sostenibili".

In questi mesi inoltre prosegue la campagna di assunzioni che prevede entro la fine dell'anno fiscale corrente (maggio 2021) circa 650 nuovi ingressi, di profili sia con formazione economica sia tecnologica, sia giuridica. Deloitte, che è operativa in 25 città, oggi conta circa 8.300 persone di cui il 50% è al di sotto dei 30 anni e di cui circa la metà sono donne. Complessivamente, nell'anno fiscale 2020 Deloitte in Italia ha assunto oltre 1.800 persone (crescita del 15%) ed erogato oltre 480 mila ore di formazione.

Per audit & assurance guidata da Stefano Dell'Orto, entrano: Savino Capurso, Silvia Dallai, Alessandro De Luca, Filippo Fabris, Marco Ricci, Umberto Zanetti. Per Consulting, guidato da Alessandro Mercuri: Luigi Capitanio, Ponziano Ciampi, Maurizio Di Noia, Davide Grassi, Andrea Leuzzi, Davide Lipodio, Nicolas Jesus Roa, Alessandro Rossi, Giulio Sacchi, Giuseppe Taranto, Stefano Torres. Per financial advisory, guidata da Antonio Solinas: Giacomo Giobbi, Francesco Iannamorelli e Emanuele Martelli. Per risk advisory, guidato da Antonio Arfè: Sebastiano Brusco, Maria Fazio, Daniele Frasca, Lodovico Fregni, Gianfranco Tessitore, Elisabetta Tisato. Per tax & legal, guidato da Alessandro Lualdi: Elena Cardani (tax) Roberto Famà (tax), Andrea Martellacci (Legal), Carlo Rolandi (tax), Fabrizio Saveri (tax).