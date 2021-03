Petrolio: Aie, domanda mondiale tornerà a livelli pre covid in 2023

17 marzo 2021 a

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - La domanda mondiale di petrolio tornerà ai livelli pre covid "non prima del 2023". A sostenerlo è l'Agenzia internazionale per l'Energia (Aie) nel rapporto 'Oil 2021'. Nel 2020, si rileva, "la domanda di petrolio era di quasi 9 milioni di barili al giorno al di sotto del livello visto nel 2019 e non si prevede che torni a quel livello prima del 2023". Entro il 2026, il consumo globale di petrolio, sostiene l'Aie, dovrebbe raggiungere i 104,1 milioni di barili al giorno: +4,4 mln di barili al giorno rispetto ai livelli del 2019. La domanda di petrolio nel 2025 dovrebbe essere inferiore di 2,5 milioni di barili al giorno rispetto a quanto previsto un anno fa.