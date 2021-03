Sport e Salute: lettera aperta di Cozzoli ai collaboratori sportivi, 'il bonus è la priorità' (2)

17 marzo 2021 a

(Adnkronos) - "Chi di voi ha ricevuto l'erogazione da marzo a dicembre, e siete tanti - circa 190 mila persone - conosce la puntualità dei bonifici e l'impegno che Sport e Salute ha profuso per salvare il capitale umano del movimento -sottolinea Cozzoli-. Per le domande più complicate abbiamo moltiplicato gli sforzi fino a raggiungere sempre l'obiettivo di aiutare chi aveva i requisiti a ricevere il bonus. In alcuni casi, che per noi non sono mai pochi perché anche un solo collaboratore è importante, abbiamo fatto il possibile per tutelare il diritto all'indennità. Abbiamo chiesto pareri, scritto e riscritto a tutti gli organi istituzionali in modo da arrivare a una soluzione positiva. Quando siamo giunti alla decisione di rigettare le richieste non lo abbiamo fatto senza tentare, nel rispetto delle leggi, tutte le strade. Ci siamo presi cura della vostra causa che è la causa dell'intero sport italiano. Abbiamo cercato di non abbandonare nessuno. E di tenervi sempre aggiornati".

"Sul sito, sui social, sui media avete letto di tante nostre iniziative -dice ancora il numero uno di Sport e Salute-. Abbiamo considerato un dovere mettere la Società al passo coi tempi, lavorare sul futuro. Ci sarà una luce in fondo al tunnel, speriamo. Ma una cosa è certa: Sport e Salute, da marzo 2020, ha messo sempre al primo posto il bonus e i collaboratori sportivi. Diversamente, non avremmo potuto gestire il pagamento di oltre mezzo miliardo di euro in nove mesi. In una chat di una piccola squadra di pallavolo che riesce ancora ad allenarsi ho letto questo messaggio che credo vi rappresenti tutte e tutti".

"A me personalmente quest'anno non preme tanto lo sport o il campionato, che ovviamente andranno fatti nella misura in cui siamo una società sportiva, ma preme la possibilità di offrire alle ragazze, al di là delle chiacchiere, un luogo e una situazione sicura e controllata dove continuare a sviluppare la loro socialità e la loro speriamo spensierata voglia di crescere e conoscere la vita e il mondo. Per me è un modo di dimostrare loro che quando noi adulti diciamo che i giovani sono il nostro futuro e il futuro di questa Nazione, mettiamo anche in campo tutta l'energia che possiamo perché queste non siano parole vuote, che prima di tutto vengono loro e i nostri sforzi sono tutti per loro. Ecco, anche per Sport e Salute - attraverso di voi e le ASD/SSD - gli sforzi sono tutti per loro, per i praticanti di ogni età. E per lo sport", conclude Cozzoli.