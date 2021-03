Sci: Goggia, 'questa coppa è premio a stagione pazzesca'**

17 marzo 2021 a

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Questa Coppa di discesa è un premio a quella che è stata una stagione pazzesca, è stata la consacrazione della supremazia e del modo in cui ho sciato in questa disciplina quest'anno. Questa Coppa mi dice: sei riuscita a vincere questa coppa con 5 discese su 8, stando a casa con un perone rotto e mi dice che sono forte". Lo ha detto l'azzurra Sofia Goggia in conferenza online dopo il successo della Coppa del mondo di discesa.