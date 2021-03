Vaccino covid, Biden: "Usa condivideranno dosi extra''

17 marzo 2021 a

(Adnkronos) - "Il surplus" di vaccini anti-covid "se lo avremo, lo condivideremo con il resto del mondo". Lo ha assicurato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nel corso di un evento alla Casa Bianca con gli amministratori delegati di J&J e dell'americana Merck & Co. Inc., operante al di fuori di Stati Uniti e Canada con il nome MSD. I due giganti dell'industria farmaceutica nei giorni scorsi hanno annunciato un'alleanza per accelerare sulla produzione dei vaccini. "Abbiamo già deciso di lavorare con l'alleanza Covax, ci siamo impegnati con 40 miliardi di dollari per aiutare a finanziarla - ha ricordato - Non è qualcosa che possa essere fermata con una barriera, non importa quanto alto sia il muro che costruisci. Quindi alla fine non saremo salvi fino a quando non sarà salvo il mondo. Così inizieremo assicurandoci .

"Oggi ho dato istruzioni di produrre altre 100 milioni di dosi e compreremo altre 100 milioni di dosi di vaccino Johnson & Johnson", ha annunciato quindi Biden parlando di un'alleanza "storica e senza precedenti" e dando atto ai due competitor di aver messo "al primo posto il patriottismo e la salute pubblica".

"C'è una luce in fondo all'oscuro tunnel dello scorso anno", ma "non possiamo abbassare la guardia o pensare che la vittoria sia inevitabile", ha detto ancora Biden, anticipando che sarà questo il messaggio del discorso alla nazione che farà domani sera. "Parlerò di quello che ha attraversato il Paese lo scorso anno - ha affermato - Ma, cosa più importante, parlerà di quello che verrà dopo. Lancerò la prossima fase della risposta al Covid e spiegherò quello che farò come governo e quello che chiederemo al popolo americano".