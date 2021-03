Calcio: Spagna, presenza pubblico al 25% per finali Coppa del Re

17 marzo 2021 a

Madrid, 17 mar. - (Adnkronos) - In occasione delle finali di Coppa del Re (due perché si deve ancora giocare anche quella dell'edizione 2020 tra Atletico Bilbao e Real Sociedad) che si disputeranno allo stadio La Cartuja di Siviglia, potranno assistere circa il 25% dei tifosi in base alla capienza massima dell'impianto. Il 4 aprile, sarà il turno della finale della scorsa edizione tra Athletic Bilbao e Real Sociedad. Tredici giorni dopo l'Atletico Bilbao tornerà di nuovo in campo per contendere al Barcellona la Coppa del Re 2021.