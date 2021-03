Calcio: Pioli, 'difficoltà italiane? In Europa più ritmo, qualità e campi migliori'

17 marzo 2021 a

Milano, 17 mar. - (Adnkronos) - "In effetti gli ultimi risultati soprattutto in Champions sono negativi, anche se lo scorso anno l'Inter è arrivata in finale di Europa League e l'Atalanta è andata molto avanti in Champions. Che in Europa si giochi un calcio con più ritmo e qualità è vero, anche perché i terreni di gioco sono perfetti". L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, si esprime così in merito alle grandi difficoltà delle squadre italiane in Europa. "A Manchester abbiamo giocato con ritmo e qualità anche perché il manto erboso era ottimale, in Italia è difficile trovare questi campi. In Italia dobbiamo rimboccarci le maniche e migliorare da tutti i punti di vista", aggiunge Pioli alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United.