Roma: Rosato, 'Letta dia segnale concreto di cambio linea, punti su Calenda'**

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Letta potrebbe cogliere l'occasione per semplificare il quadro e dare un segnale concreto di un cambio di linea puntando su Calenda come candidato sindaco di Roma. Se sostenuto in maniera ampia, Calenda può essere un candidato vincente e capace di amministrare la città". Così Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, sulle amministrative a Roma parlando con l'Adnkronos.

Ma se alla fine il Pd candiderà Roberto Gualtieri, Italia Viva confermerà l'appoggio a Calenda? "Noi l'abbiamo già detto: Calenda ci sembra sia la figura più adeguata". Il segretario dem Letta ha detto che farà una serie di incontri con le forze politiche, avete un appuntamento? "E' appena stato eletto segretario e immagino abbia un'agenda fitta. Ha detto che farà questo giro di incontri, ha detto di voler confrontarsi anche con Iv e noi saremo come sempre disponibili".