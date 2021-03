17 marzo 2021 a

Torino, 17 mar. - (Adnkronos) - Il Torino batte 3-2 in rimonta il Sassuolo nel recupero della 24/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico Grande Torino. Al doppio vantaggio degli emiliani con la doppietta di Berardi, a segno al 6' e al 38', replicano Zaza, autore di una doppietta al 77' e al 92' e Mandragora all'86'. In classifica i neroverdi restano fermi all'ottavo posto con 39 punti, mentre i granata salgono a quota 23 in 17esima posizione.