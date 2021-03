Musica, Belladonna primi artisti italiani a pubblicare singolo come Nft

17 marzo 2021 a

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - 'New Future Travelogue' è il nuovo singolo dei Belladonna, il giovane complesso che nasce nel 2005 su iniziativa di due songwriters Luana Caraffa e Dani Macchi. Si tratta di una pubblicazione unica nella storia del music business. Grazie alla tecnologia Nft, infatti, esisterà soltanto un'unica copia digitale di 'New Future Travelogue'. L'Nft della canzone sarà messo all'asta e la vincitrice/vincitore dell'asta sarà l'unica persona al mondo a possederlo. Chi si aggiudica l'asta diverrà inoltre proprietario dei diritti del brano.

Nessuna vendita musicale pubblica ha mai offerto questo nella storia della musica registrata. La proprietà dei diritti conferirà alla vincitrice/vincitore dell'asta 'New Future Travelogue' i relativi proventi delle possibili sincronizzazioni del brano, più i relativi proventi delle vendite sia fisiche che streaming, qualora lei/lui decidesse, in collaborazione con la band, di far uscire il brano su Spotify o su vinile.

"La musica dei Belladonna è già stata sincronizzata in molti trailer e film internazionali (Minions, Fantastic 4, Black Panther, Godless e Fahrenheit 11/9 di Michael Moore per citarne solo alcuni), il che rende il possesso dei diritti del Master di una delle nostre canzoni un potenziale investimento per il vincitore dell'asta", dice il chitarrista dei Belladonna Dani Macchi.

"Gli Nft rendono tecnicamente possibile per la prima volta nella storia dell'umanità che un brano musicale possa essere un pezzo unico, e quindi raro come un dipinto rinascimentale e altrettanto altamente collezionabile. Riteniamo che l'uscita di 'New Future Travelogue' possa inaugurare una nuova Era nella percezione della Musica come Arte" aggiunge la cantante Luana Caraffa.

"New Future Travelogue" è un'opera lunga 9 minuti che ha comportato mesi di lavoro compositivo e di produzione, un viaggio musicale su morte e reincarnazione che ospita anche la voce di Arthur Conan Doyle, registrata durante una seduta spiritica anni dopo la sua morte mentre era canalizzata da un medium.

La vincitrice/vincitore dell'asta potrà immediatamente accedere al file di alta qualità Wav del Master originale della canzone e al documento che le/gli assegna i diritti del Master del brano. Inoltre le/gli verrà inviato, personalmente dalla band, l'unica copia in vinile 12 esistente del singolo. L'asta per "New Future Travelogue" si terrà tra il 17 e il 27 marzo sulla principale piattaforma del mercato musicale Nft, Ghost Market, a questo link: https://bit.ly/3cFtuPc.